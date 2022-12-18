Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.332
0.35%
BTXN Coin
7.00
-2.64%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e geriledi

    Kentin içme suyunu karşılayan barajda kuraklık sonrasında su seviyesi yüzde 15'e gerilerken yıllar önce sullar altında kalan köprüler ortaya çıktı.
    • 18.12.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e geriledi

    Yurt genelinde kar ve yağmur yağışlarının gecikmesi barajlardaki kuraklık boyutunu korkutan noktalara taşıdı.

    Yağışların gecikmesiyle barajlardaki kuraklık oranı artarken birçok barajda yaşanan çekilmeler sonrasın içme suyu oranları kullanılamayacak kadar düştü.

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 15'e geriledi.

    Baraja su çekiliyor

    Uzun yıllar önce bölgedeki köyleri birbirine bağlayan köprüler, su seviyesinin azalmasıyla görülmeye başlandı.

    Güncel verilere göre, 7 milyon 660 bin metreküp su bulunan Yuvacık Barajı’nın ihtiyacı karşılaması için 11 Kasım tarihinden beri Sapanca Gölü’nden pompayla su çekiliyor.

    Yuvacık Barajı nda su seviyesi yüzde 15 e geriledi #1

    Yağış olmazsa çekilme sürecek

    İHA'nın haberine göre, beklenen yağışlar düşmezse önümüzdeki aylarda da gölden su çekilmeye devam edileceği öğrenildi.

    Yuvacık Barajı nda su seviyesi yüzde 15 e geriledi #2

    Yuvacık Barajı nda su seviyesi yüzde 15 e geriledi #3

    Yuvacık Barajı nda su seviyesi yüzde 15 e geriledi #4

    Yuvacık Barajı nda su seviyesi yüzde 15 e geriledi #5


    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
    Gündem

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak

    Dünyanın en büyük çamaşırhanesi Dhobi Ghat Hindistan'da
    Dünya

    Dünyanın en büyük çamaşırhanesi Dhobi Ghat Hindistan'da

    Görüş Bildir