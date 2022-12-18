Kentin içme suyunu karşılayan barajda kuraklık sonrasında su seviyesi yüzde 15'e gerilerken yıllar önce sullar altında kalan köprüler ortaya çıktı.

Yurt genelinde kar ve yağmur yağışlarının gecikmesi barajlardaki kuraklık boyutunu korkutan noktalara taşıdı.

Yağışların gecikmesiyle barajlardaki kuraklık oranı artarken birçok barajda yaşanan çekilmeler sonrasın içme suyu oranları kullanılamayacak kadar düştü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 15'e geriledi.

Baraja su çekiliyor

Uzun yıllar önce bölgedeki köyleri birbirine bağlayan köprüler, su seviyesinin azalmasıyla görülmeye başlandı.

Güncel verilere göre, 7 milyon 660 bin metreküp su bulunan Yuvacık Barajı’nın ihtiyacı karşılaması için 11 Kasım tarihinden beri Sapanca Gölü’nden pompayla su çekiliyor.

Yağış olmazsa çekilme sürecek

İHA'nın haberine göre, beklenen yağışlar düşmezse önümüzdeki aylarda da gölden su çekilmeye devam edileceği öğrenildi.