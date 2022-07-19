Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın yurt dışına kaçmasına kaymakam yardımı

FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı yurt dışına kaçmasında, eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nın yardımı olduğu ortaya çıktı.

2015 yılında yurt dışına kaçan FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara hakkında soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

İki firari FETÖ savcısını yurt dışına kaçıran ismin kimliği belli oldu.

Kaçışı ayarlayan isim ise FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve tutuklanan Ardahan Posof'un eski kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu...

İddianameye gelen ihbar

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alibeyoğlu hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianameye gelen bir ihbara göre Alibeyoğlu'nun, firari FETÖ terör örgütü üyesi iki savcıyı devletin kendisine tahsis ettiği araçla kaçırdığı belirtildi.

Ermenistan'a gittiler

İhbarda, haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski kumpas savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı bilgisi yer aldı.

Makam aracıyla...

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan iki gün sonra, Posof Kaymakamı Alibeyoğlu'nun devlet tarafından kendisine tahsis edilen makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.