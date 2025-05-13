Zelensky: Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim

Haber Merkezi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısında bulunmuştu.

Çağrı sonrası dün ABD Başkanı Donald Trump, "Perşembe günü İstanbul'a uçabilirim" açıklaması yaptı.

Kritik zirve öncesi peş peşe gelen açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaptığı son açıklamada 14 veya 15 Mayıs tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.

Zelensky ayrıca, Putin’in İstanbul’a gelmesi durumunda kendisinin de oraya geçeceğini söyledi.

"TRUMP'I DAVET ETTİK"

Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye'ye gitmeyi planladığını belirterek "Başkan Trump'ı aramıza katılmaya davet ettik. ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını onaylarsa bunun Putin'in gelmesi için ek bir ivme sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'ı da bu görüşmelere katılması için davet ettiklerini ancak Trump’ın henüz katılımını onaylamadığını belirtti.

ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YAPTIRIM BEKLENTİSİ

Zelensky, İstanbul’daki toplantının başarısız olması durumunda Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı güçlü bir ABD ve Avrupa Birliği yaptırım paketi beklentisinde olduğunu vurguladı.

Çin’in 30 günlük bir ateşkesi desteklediğine dair “sinyaller” verdiğini söyleyen Ukrayna lideri, müzakerenin başarısızlıkla sonuçlanmasının Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını göstereceğini savundu.

"DOĞRUDAN PUTİN'LE MÜZAKARE ETMELİYİM"

Ateşkesin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere edilmesi gerektiğini belirten Zelensky, “Çünkü yalnızca onun bu kararı yürürlüğe koyma gücü var.” ifadelerini kullandı.