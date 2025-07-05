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Zeydan Karalar sağlık kontrolünden geçirildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturmada sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alındı. 

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağlık kontrolüne getirildi.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında Gebze'de gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul'a getirildi.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRECEK

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Karalar, emniyete götürüldü. 

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