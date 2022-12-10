Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Farklı operasyon bölgelerinde terör belasının kökünü kazıyan kahraman Mehmetçik, her geçen gün bir başarı hikayesini daha duyuruyor.

Milli Savunma Bakanlığı, güzel haberi bu kez Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinden bildirdi.

"5 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri aktardı;

Milli Savunma Bakanlığı; "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."