Ziraat mobil çöktü mü, ne zaman düzelir? Ziraat Bankası erişim hatası 2021...

Ziraat mobil çöktü mü, ne zaman düzelir? Ziraat Bankası erişim hatası 2021...

Ziraat kullanıcılarının bir kısmı internet bankacılığına erişim sağlayamazken, bir kısmı ise sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyor. Bunun üzerine, "Ziraat mobil çöktü mü?" sorusu gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan sistemsel krizin ardından işlemler normale dönerken, bu defa Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında sorun yaşanıyor.

Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığına girip, hesap bilgilerine ulaşım sağlayamıyor.

Bazı kullanıcılar ise sorun yaşamadan giriş yapabiliyor. Bu gelişmelerin üzerine Ziraat mobile giremeyenler, "Ziraat mobil çöktü mü?" sorusunu araştırıyor.

ZİRAAT MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Ziraat mobil uygulamaya erişim sağlanamazken, Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi.

Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında işlem banka tarafından reddedildi.

Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı.

İŞLEM YAPILAMIYOR

Yaşanan sorun hakkında Ziraat Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. ATM'den işlem yapmak isteyen kullancılar "Geçiçi bir süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz özür dileriz." uyarısıyla karşılaşıyor.

SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Ziraat mobil ve ATM'lere ilişkin yaşanan sorun giderildi. Sorunun çözülmesinin ardından, kullanıcılar işlemlerini rahatlıkla halledebilecek. Yaşanan soruna ilişkin ise resmi bir açıklama gelmedi.