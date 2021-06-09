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    Ziya Selçuk, Aybüke Öğretmen'i unutmadı

    Bakan Selçuk, Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 14:11
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    Ziya Selçuk, Aybüke Öğretmen'i unutmadı

    PKK tarafından, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırı düzenlendi.

    Saldırı sırasında karne dağıtım töreni sonrası evine dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ağır yaralanarak hastanaye kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın, şehit düştü.

    Aybüke Öğretmen'in ölümünün üzerinden tam 4 yıl geçti.

    Dualarla anılan Aybüke Öğretmen'i, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk unutmadı.

    "AYBÜKE ÖĞRETMEN VE ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN"

    Bakan Selçuk Twitter hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

    "Şehadetinin yıl dönümünde Şenay Aybüke Öğretmen’imizi ve bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."

    Ziya Selçuk, Aybüke Öğretmen i unutmadı #1

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