İHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Sevda S., 6 yıl süren boşanma davasının ardından mahkeme kararıyla eşine ait evden çıkarıldı.

İcra memurları ve polis ekipleri eşliğinde kapısı çilingirle açılan evden tahliye edilen kadın, eşyalarını çatı katına ve merdiven boşluklarına taşıdı.

Gidecek yeri olmadığını söyleyen Sevda S., geceleri çatıda, komşuların desteğiyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

'6 YIL SAVAŞTIM, YUVAMDAN OLDUM'

Sevda S., boşanma sürecini ve yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

6 yıldan beri süren bir mahkeme sürecimiz var. İftirayla boşanıldık. Hatta gidip imza bile atmadım. Beni iftirayla, yalancı şahitle boşadı. Ardı aslı olmayan, iftiraya kurban gittim. Çocuklarımdan oldum, evimden oldum. Yuvamdan oldum. Sokakta kaldım. Görün perişanlığımı. Babamı kaybettim. 16 yıl oldu. Anne yok, baba yok. Annemi kaybettim. Kalp krizi geçirdi. Bir buçuk sene oldu. Annem bakıyordu bana 6 yıldan beri. Beraber yaşıyorduk baba maaşıyla. Tazminat almadım. Nafaka alamadım. Hiçbir haktan sahip olamadım. Sağlık sorunlarım var. Kalpten ameliyat olacaktım. İcra yoluyla kapıya atıldım, baba topraklarına haciz koyuldu. Avukat masrafları bana yüklendi, mağdur oldum.

'BU EVİ BERABER ALDIK'

Sevda S., boşandığı eşiyle birlikte aldıkları evin elinden alındığını söyleyerek şunları dile getirdi:

Evlilik bilgi içinde aldık bu evi. Beraberken aldık. Ondan sonra boşanma kararı işte gelince bana dedi evden çıkacaksın dedi. Ama ben boşanıp imza falan atmadım yani. Alavereyle, sahteyle işi yani bu noktaya getirdi. İftira attı, ispat edemedi. Hiçbir ispat, kanıt yok elinde. Beni mağdur etti yani. Benim namusumla, şerefimle oynadı ya. Bir kadının ağzına baktı. Onun yüzünden ceza aldım. Başıma gelmeyen kalmadı. Bütün psikolojim gitti, çocuklarımdan oldum. Üç tane çocuğum var. Çöp poşetiyle çatılara eşyalarımı koydum. Merdiven boşluklarında. Ben de burada çatıda yatıyorum.

'PSİKOLOJİK OLARAK BİTTİM'

Kira ödeyemediği için ev tutamadığını, sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını belirten kadın, şöyle konuştu:

Çözüm 'köye çık.' Ben zaten çarşıda geçmiş çocukluğum. 25 yıllık evlilik hayatım. Ben düzenim evim yani evimden oldum. Sokakta kaldım. Mağdur oldum. O gün ameliyata gidecektim kalpten ameliyat olacaktım ya icra zoruyla kapıya atıldım. Evet çatıda yaşıyorum sadece diyorum. Burada kendi başıma kendimi idame etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarıma işte gidiyorum. Affedersiniz özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kendi başıma ne yapacağımı bilemiyorum. Psikolojik olarak bittim.

'HASTALIĞIM VAR, ÇALIŞAMIYORUM'

Sevda S., üç kardeşiyle birlikte yetim maaşı aldıklarını ama geçinemediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

4 bin, 3 bin 700 işte 4 bin de. 3 kız kardeş alıyoruz. Onlar da mağdur. Onlar da kiradalar. Sağlık sorunum var. Böbreğimde dört tane kitlem var. Kalbimden ameliyat olacağım Bolu'da. Düzce'de tedavi görebilirim. Bunları da ispat edebilirim. Çalışamıyorum. Sağlık sorunları yüzünden çalışamıyorum. Yani mağdur oldum. Her türlü mağdur oldum. Psikolojik olarak zaten bittim. Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? Yok yani çocuklarım düşman oldu. Çocuklarım da yok. Küçükler akıllara değmez bir şey de diyemiyorum. Onlar da onlara muhtaç diyorum. Okul okuyorlar. Ama bir anne olarak ne olursa olsun çocuklarından destek görmek istiyorsun.

'SADECE BİR DAM İSTİYORUM'

Sevda S., konuşmasının sonunda yalnızca başını sokacak bir yere ihtiyaç duyduğunu belirtti:

Kira desteği ya da ne bileyim maddi olarak bu maddiyata dökülsün diye istemiyorum, böyle bir şey yok yani maddi olarak bir şey yok. Sadece yardım Allah rızası için hayırlarını istiyorum. Ben ev bulma mesele değil, dediğim gibi kirayı veremeyince ev yani yok. Yok. Sokakta kalıyorsun. Nereye gideceksin? Başına sokacak bir yerin yok. Ufak da olsa bir evin, kendini sokacak bir evin olsun istiyorsun.

KADIN SIĞINMA EVİNİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin kadınla iletişime geçerek kadın sığınma evine yerleşmesini önerdiği, ancak Sevda S.’nin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Kadın, kalıcı olarak yaşayabileceği bir evde yaşamak istediğini belirtti.