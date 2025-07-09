Zonguldak'ta soğuk hava etkili oluyor

Zonguldak'ta vatandaşlar soğuk hava ile güne başladı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü şehirde, Karadeniz üzerinden gelen serin ve nemli hava kütlesi, kısa sürede tüm sahil şeridini ve kentin iç kesimlerini etkisi altına aldı.

"Adveksiyon sisi" olarak bilinen bu meteorolojik olay, sıcak kara ile serin ve nemli deniz havasının karşılaşmasıyla meydana geldi.

TRAFİKTE ZOR ANLAR

Kentin üzerine adeta bir yorgan gibi çöken sis, özellikle Zonguldak Limanı ve çevresinde etkili oldu. Limanda demirli bulunan gemiler ve yükleme vinçleri sisin içinde adeta kaybolurken, yüksek kesimlerden bakıldığında şehir merkezinin bir sis denizi içinde kaldığı görüldü.

Yoğun sis nedeniyle kent içi trafikte ve sahil yolunda görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

UYARILAR YAPILDI

Deniz trafiğinde de muhtemel aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Sisin günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının artması ve rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte dağılmasının bekleniyor.