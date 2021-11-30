Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu yarından itibaren başlayıp, 1 Nisan 2022'de sona erecek. Kurala uymayan sürücülere 846 lira ceza kesilecek.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması yarın başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

1 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

KURALA UYMAYANLARA 846 LİRA CEZA

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

7 DERECENİN ALTINDAKİ HAVALARDA ZORUNLU OLACAK

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerekiyor.

Kış lastikleri, 7 ila eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor.

FREN MESAFESİNİ YÜZDE 50 KISALTIYOR

Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısaltıyor.

LASTİK DEĞİŞİM BEDELLERİ

Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor.

Lastik oteli hizmeti kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil 200-250 lirayı buluyor.

Otomobillerde kış lastiği fiyatları, ebatlarına göre değişiklik gösteriyor.

400 İLE 800 LİRA ARASINDA SATIŞA SUNULDU

Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri, 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu.

Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor.

Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor.