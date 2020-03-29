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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları artıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, son 24 saatte 35 yeni korona virüs vakası tespit edilerek, toplam vaka sayısı 214'e ulaştı.

İHA | 29.03.2020 - 22:04..
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, korona virüs nedeni ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu.

GKRY, korona virüsten hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 68 yaşındaki bir kişi olduğunu bildirdi.

9 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Yetkililer, yeni tespit edilen vakaların 2’sini yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönen kişiler olduğunu belirtilirken, 31 kişinin ise teyit edilmiş vakalarla temas sonucu virüsü kaptığı, 2 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Yetkililer, koronavirüs nedeni ile 9 kişinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

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