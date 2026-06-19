Güngören'de doğalgaz borusu patladı: 3 yaralı

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İstanbul’un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 5 katlı bir binada çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak’ta yaşanan olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

DOĞALGAZ BORUSU SÖKÜMÜ SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Binada bulunan doğalgaz tesisatının söküm işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Şiddetli patlama sonucu binada çalışan 3 işçi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar büyük bir gürültü duyarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alınırken, binanın çevresi kontrollü şekilde boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri olası ikinci bir risk ihtimaline karşı bölgede inceleme yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.