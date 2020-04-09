Koronavirüs ile mücadelede sağlıkçılar, hayatları pahasına görevlerine devam ediyor...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir hastanenin faturalandırma bölümünde görev yapan Mehmet Mahsum Erol, koronavirüs salgınının başlaması ile birlikte öğrenci yurtları idari sorumlu ve koordinatör olarak görev yapmaya başladı.

EVE DÖNÜĞÜNDE TORUNU KARŞILADI

Mehmet Mahsum Erol, eve döndüğünde kapıyı açıp sarılmak için kendisine doğru koşan küçük torununa "uzak dur" diyerek, torunun yanına gelmesini engelledi.

Günlerdir görmediği torunuyla böyle hasret giderdi

UZAKTAN HASRET GİDERDİLER

Erol, daha sonra yere çömelerek torunuyla uzaktan şakalaşıp hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı o anların görüntüsü, aile bireyleri tarafından cep telefonlarına kaydedildi.