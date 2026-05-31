Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Hac ibadetini yerine getirmek için bu yıl 1,7 milyon Müslüman kutsal topraklara gitti.

Müslümanlar, Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan Kâbe'ye uzanan kutsal yolculuğun en önemli aşamalarını tamamladı.

Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayıp hacı olan binlerce Müslüman, veda tavafını yaptı.

KABE'YE VEDA TAVAFI

Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yerine getiren, ardından Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sayı gerçekleştirdi.

MESCİD-İ HARAM'DA VEDA TAVAFI

Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de şeytan taşlamayı sürdürdü.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğun yakında veda edeceği Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a gidiyor.

MEKKE'YE VEDA VAKTİ

Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelenlerin bir kısmı Medine'ye, bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı.

Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞLER BUGÜN BAŞLADI

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise buraya veda edip, Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönmeye başlayacak.

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri bu sabahtan itibaren başladı.

Kafilelerin dönüşünün ise 19 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.