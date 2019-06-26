İstanbul hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının dışındaki güvenlik kulübesinde sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde çevrede bulunan plastik malzemelere de sıçrarken, alevler kısa sürede fabrikanın iç kısımlarına kadar ulaştı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Fabrika içerisinde çalışan işçiler hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın iki farklı cephesinden söndürme çalışmalarına başladı.

Hadımköy’de bir plastik fabrikası alev alev yandı ViDEO

Polis ekipleri fabrika çevresine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın içerisinde kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.