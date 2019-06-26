taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7686
Euro
6.5562
Altın
1407.29
Borsa
94750.71
Gram Altın
260.889

Hadımköy’de bir plastik fabrikası alev alev yandı

İstanbul Hadımköy’de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İHA | 26.06.2019 - 16:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının dışındaki güvenlik kulübesinde sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde çevrede bulunan plastik malzemelere de sıçrarken, alevler kısa sürede fabrikanın iç kısımlarına kadar ulaştı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Fabrika içerisinde çalışan işçiler hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın iki farklı cephesinden söndürme çalışmalarına başladı.

Hadımköy’de bir plastik fabrikası alev alev yandı ViDEO

Hadımköy’de bir plastik fabrikası alev alev yandı

Polis ekipleri fabrika çevresine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın içerisinde kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevler cep telefonu kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

155
Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

264
Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

552
Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

322
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

349
Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

417
İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

399
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir