Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez 'benim vücudum' çıkışı yaptı.

Bir video klip hazırlayan şarkıcı, "Tüm Kadınlara" diyerek göndermelerde bulundu.

Hadise kadınlar için kamera karşısına geçti ViDEO



"KİME NE?"

Hadise tüm sosyal medya hesaplarından paylaştığı klibi için şu notları düştü:

"Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun. Ben bir kadınım, özgür bir kadın. Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.

Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen! Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven! Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen. Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem. Benim nasıl göründüğümden kime ne?

Benim hayatım ve benim vücudum değil mi? Size söz hakkını veren kim? Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim. Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma. Kendini sev. Kendine güven.

Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma! Olur mu?"