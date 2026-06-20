Hafsanur Sancaktutan, eski partneri Selahattin Paşalı'yı takipten çıktı

Ünlü oyunucu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz ay final yapan Kıskanmak dizisindeki partneri Selahattin Paşalı ile gündem olmuştu.

Bir dönem beraberlik yaşadığı Kubilay Aka ile ayrılan Sancaktutan, Paşalı ile haklarında çıkan aşk iddialarıyla çok konuşulmuştu.

Eşi Lara Paşalı ile de bu nedenle evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen Paşalı, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım ile bu iddialara nokta koymuştu.

PAŞALI'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Eski sevgilisi Kubilay Aka ile Mercan Köşk dizisinde partner olarak ekranlara dönecek olan Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Sancaktutan, eski partneri Paşalı'yı Instagram hesabında takipten çıktı.

KUBİLAY DA TAKİPTEN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz mayıs ayı vatanı görevini tamamlayan Kubilay Aka da gelir gelmez, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen eski rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yı takipten çıkmıştı.