Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Geçtiğimiz ay, Türkiye ile Libya arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkeyi ilgilendiren "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti, Türkiye'ye yaptırımların uygulanması için BM'ye şikayet etmişti.

Libya Ulusal Ordusu lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı donanmanın Kurmay Başkanı Ferec el Mahdevi, Yunanistan ALPHA televizyona konuştu.

"TÜRK ARAMA GEMİLERİ VARIR VARMAZ BATIRACAĞIM"

Türkiye'yi açıkça tehdit eden kurmay başkanı, "Emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz, bir çözümüm var. Kendim gemiyi batıracağım. Hafter'dan emir aldım" ifadelerini kullandı.

"TRABLUS'U ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Birkaç gün önce Facebook'ta da bir paylaşım yapan Mahdevi, "Başkent Trablus'u özgürleştireceğiz. Türk rüyasını yok edeceğiz" diye yazmıştı.

ÜZERİNDEKİ ÜNİFORMA TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLDİ

Öte yandan Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda 300 milyon dolarlık yardım yaptığı Libya'da, darbeci Halife Hafter'in üzerindeki üniforma bile Türkiye'den gönderilmişti.

O dönem Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu, Libya'ya yapılan yardımları şöyle sıralamıştı: "100 milyon dolarlık ilk yardım sonrasında 100 milyon dolar nakit bir yardım daha son olarak 100 milyon dolar proje bazında yardım."