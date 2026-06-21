Hakan Fidan ABD-İran görüşmelerini değerlendirdi: Siyasi irade ortaya kondu

Orta Doğu'da barış için somut adımlar atılıyor.

ABD ile İran heyetleri İsviçre'de müzakere masası için bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelişmeleri değerlendirdi.

"KÖŞEDE BEKLEYEN BİR İSRAİL VAR"

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı, bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular.

Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz.

Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.

Tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen."

AYRINTILAR GELİYOR...