Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Merih Demiral ile anlaştıklarını duyuran Safi, bir isimle daha anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Hakan Safi, İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

MASON GREENWOOD'U AÇIKLADI

Safi, yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.

Transfer açıklamasının ardından konuşan Safi, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Paolo Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. (Gülerek) Kendisiyle geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz." dedi.

SAFİ'Yİ TAKİBE ALDI

Öte yandan Mason Greenwood, Hakan Safi'yi sosyal medya hesabından takibe aldı.

Hakan Safi, şimdiye kadar Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood ile anlaştığını açıkladı. Safi'nin listesinde Hakan Çalhanoğlu ve Robert Lewandowski'nin de yer aldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Mason Greenwood, Marsilya formasıyla 45 maçta 26 gol 8 asistlik performans sergiledi.