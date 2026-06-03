Hakan Safi: Transferleri açıklamaya başlayacağız

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için kıyasıya bir yarış sürüyor.

Sarı-lacvertlilerin başkan adayı Hakan Safi, dün İstanbul Fenerbahçeliler Derneğinde kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

TRANSFERLERE DEĞİNDİ

Dernek binasındaki etkinlikte konuşan Safi, transferleri açıklamaya başlayacaklarını söyleyerek bugünü işaret etti.

Safi, takıma 2 milli, 2-3 de dünya yıldızı yabancı oyuncu getirecekleri sözünü verdi.

"AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Sahaya gençlik ve hırs vaadiyle çıktığını dile getiren Safi, planını şu sözlerle özetledi:

“"Değişim vadediyoruz. Fenerbahçe'ye gençlik, hırs, cesaret ve iştah getireceğiz. Transferlerimizi yarın (bugün) açıklamaya başlayacağız. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz. Ben sözler verdim. 2 milli oyuncu, 2-3 de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz. Artık oyuncularla bonusları konuşma noktasına geldik. Demek ki iyi yoldayız."”

SAFİ'NİN ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN İSİMLER

Öte yandan Safi'nin, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski'nin menajeriyle görüştü ve bireysel şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Robert Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif eden Hakan Safi, senelik 15 milyon euro ve başarı bonuslarıyla birlikte bu transferi bitirdi.

Safi, başkan olduğu takdirde Polonyalı santrfora imza attıracak.

Bu arada Hakan Safi; Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın menajerleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Safi, daha önce yaptığı açıklamada iki milli futbolcu ile anlaşmak üzere olduğunu duyurmuştu.