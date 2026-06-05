Hakan Safi'nin Merih Demiral açıklaması ortalığı karıştırdı: Arabistan cephesinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayıma geçilirken başkan adayları, transfere dair flaş adımlar atmaya başladı.

Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından Merih Demiral ile de anlaştığını bildirdi.

SAFİ, DEMİRAL'I AÇIKLADI

Hakan Safi, yaptığı açıklamada, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DEMİRAL BAŞTAN SONA AL AHLİ'Lİ"

Arabistan ekibi, milli stoperin fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Suudi Arabistan temsilcisi paylaşımında, "Demiral baştan sona Al Ahli'li" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al-Ahli cephesinden Merih Demiral'a dair açıklama geldi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

MBC'ye konuşan kulüp kaynakları, milli futbolcuyla yolları ayırmayı planlamadıklarını bildirdi.

Merih Demiral ile kısa süre önce yeni sözleşme imzaladıklarını ve 2029'a kadar kontrat yaptıklarını hatırlatan Al-Ahli yetkilisinin, "Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Geride bıraktığımız sezonda 32 maça çıkan Merih Demiral, 2 bin 590 dakika sahada kalmıştı.