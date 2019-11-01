Hakkari İkiyaka Dağları’nda terör operasyonu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

İKİYAKA DAĞLARI'NDA MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 20 adet dolu büyük tüp, 30 adet elektrikli fünye, 10 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere 3 adet kesilmiş büyük tüp, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 adet jeneratör, 2 adet delici-kırıcı, 1 adet 100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

İkiyaka Dağları’nda terör operasyonu