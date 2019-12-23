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Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutukland

Hakkari merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürüyle birlikte 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 23.12.2019 - 20:04..
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için Hakkari merkezli  Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ EMEKLİ MÜDÜR ÇIKTI

Aralarında, suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürünün de bulunduğu 18 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile ilgileri bulunan firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama -1


Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama -2

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