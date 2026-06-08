Hakkari'de cansız bedeni bulunan kadının kocası aranıyor

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Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde afet konutlarında 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ile eşi L.Ç.'den dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Binaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucunda oturdukları binanın bodrum katında, Hamide Çiftçi'nin cansız bedeni bulundu.

KOCASI ARANIYOR

Hamide Çiftçi'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ekipler, henüz ulaşılamayan L.Ç.'yi arıyor.