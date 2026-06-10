Hakkari'de cansız bedeni bulunan kadının kocası tutuklandı
Hakkari'de oturdukları binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin eşi Lezgin Çiftçi, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Hakkari'de Bağlar Mahallesi'nde oturan Hamide Çiftçi'nin yakınları, kendisine ve eşi Lezgin Çiftçi'ye ulaşamayınca meraklandı.
İhbar üzerine yapılan arama çalışması sonucunda oturdukları binanın bodrum katında, Hamide Çiftçi'nin cansız bedeni bulundu.
KOCASI TUTUKLANDI
Kayıplara karışan Lezgin Çiftçi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)