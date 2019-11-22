taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7016
Euro
6.3089
Altın
1471.24
Borsa
106701.74
Gram Altın
269.581
Bitcoin
40489.81

Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu.

İHA | 22.11.2019 - 15:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova ilçesinde, Doğanlı Köyü kırsalında arama tarama faailiyetleri sonucunda PKK üyesi terörristlere ait mühümmat bulunduğunu duyurdu.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Kasım 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Doğanlı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 7.65 mm susturuculu tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 600 adet bixi mühimmatı, 1 adet 200’lü bixi mayonu, 6 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 adet el bombası, 1 adet kara mayını, 6 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 1 adet dörtlü pil bloğu, 1’er adet pamço, mat ve uyku tulumu, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi cezalarına indirim geldi

266
Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

491
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

146
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

319
Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

120
Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

132
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir