Hakkari'de PKK'ya ait uyuşturucu ele geçirildi

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan’ın Taif ve Abha şehirlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bingöl’de otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Başkan Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Erdoğan, "Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır" açıklamasında bulundu.