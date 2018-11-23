Hakkari'de PKK'ya ait uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
15 PAKET HALİNDE TOPLAM 15 KİLO UYUŞTURUCU
Bu çerçevede Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Eski Çeşme mevkisinde operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Operasyonda tespit edilen şüpheliler ellerindeki çuvalı araziye bırakarak kaçmışlardır. Çuvallardaki incelemede 15 paket halinde toplam 15 kilo 600 gram morfin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."
Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.