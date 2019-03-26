Hakkında 67 yakalama kararı bulunan suç makinesi adliyede

Kendisini üniversitede yardımcı doçent doktor olarak tanıtarak mağdurlarla telefonla iletişim kuran, okutmanlık başvurusu ve sınav ücreti adı altında verdiği banka hesaplarına mağdurların para yatırmalarını sağlayan, bu yöntemle ülke genelinde 100’den fazla kişiyi dolandırıp haksız kazanç elde ettiği anlaşılan şüphelinin, kimliği tespit edildi.

POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan teknik çalışmalar neticesinde, Sivas’ta bulunan Ziraat Bankası ATM’sinden bir mağdurun yatırdığı parayı, 25 Mart Pazartesi günü çektiği esnada şüpheli M.Y., suçüstü yakalandı.

67 ADET YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Şüphelinin, karıştığı dolandırıcılık eylemlerinden dolayı hakkında 67 adet yakalama kararı, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 130 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Samsun'a getirilen şüpheli M.Y., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.