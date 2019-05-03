Hale Soygazi'nin açtığı davada DNA kararı

Bir televizyon programına katılan Murat Şar, annesinin oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan oyuncu Hale Soygazi, program ve televizyon kanalı hakkında 1 liralık sembolik tazminat davası açmıştı.

DAVA DEVAM EDİYOR

Programda 'çocuğunu terk eden anne' imajı oluşturularak toplum nezdinde küçük düşürüldüğünü iddia eden Soygazi’nin açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

DNA TESTİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Mahkeme, davacı Hale Soygazi ve davalı Murat Şar’ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek DNA testi yapılmasına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.