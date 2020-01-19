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Halk otobüsünü sıkıştıran otomobil yolcuları korkuttu

Zonguldak'ta otomobil sürücüsünün, halk otobüsünün önüne geçerek yolcuları tehlikeye attığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 19.01.2020 - 12:49..
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Zonguldak'ın Erğeli ilçesinde, bir otomobil sürücüsü İsmail Sever yönetimindeki halk otobüsünün önüne geçerek frene basıp, yaptığı manevralarla yolcuların hayatını tehlikeye soktu.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Otobüsteki yolcular, otobüsün önünde aniden yavaşlayan ve hızlanan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bir süre daha halk otobüsünün önünde ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

Halk otobüsünü sıkıştıran otomobil yolcuları korkuttu

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Otobüs şoförü İsmail Sever, durumu polise haber verdi. Harekete geçen polis, plaka üzerinden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Halk otobüsünü sıkıştıran otomobil yolcuları korkuttu


''BU TÜR MAGANDALAR GEREKLİ CEZAYI ALSIN''

Otomobil sürücüsünün yolcularının hayatını tehlikeye soktuğunu anlatan Sever, "Işıklarda kırmızı yanıyordu, durduk. Yeşil ışık yanınca hareket ettim. Belen durağından çıkan aracın panik yapması yolun ortasında kalması ile beraber ister istemez durmak zorunda kaldım. Trafiği beklemek zorunda kaldığımız için aksattık. Arkamızdan gelen bir trafik magandasının aracı otobüsün önüne sürdü, frene bastı, tekrar aynı hareketleri yaptı, ben otobüsü sola aldım. O da sola aldı ve frene bastı. Zaten görüntüler de elimizde mevcut. Bu tip trafik magandalarının gerekli cezaları almasını istiyorum. Çünkü yolcu taşıyoruz, can taşıyoruz. Ereğli’nin öğrencisini okula, işçisini işe hastasını hastaneye yetiştiriyoruz." dedi.

Halk otobüsünü sıkıştıran otomobil yolcuları korkuttu

Halk otobüsünü sıkıştıran otomobil yolcuları korkuttu


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