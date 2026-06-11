Halkbank ABD'deki davanın mahkemenin onayıyla tamamen sona ereceğini açıkladı

ABD'de yaklaşık 9 yıldır süren Halkbank ile ilgili dava kapanıyor.

Halkbank'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

UZLAŞMA UYUM RAPORU TESLİM EDİLDİ

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, davanın uzlaşma yoluyla sonuçlandırılması için ABD savcılığı ile yapılan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması ile ilgili yeni gelişme duyuruldu.

Anlaşma kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'ne (OFAC) zamanında teslim edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

UZLAŞMA DİLEKÇESİ MAHKEMEYE SUNULDU

"Uyum Raporu'nun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir."

HALKBANK HİSSELERİ YÜKSELDİ

Halkbank hakkındaki davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceği açıklamasıyla bankanın hisselerini yükseltti.

Gelişmenin ardından açılışta, Halkbank'ın hisseleri yüzde 3,93 arttı.