Halkbank, iki oyuncu ile sözleşme yeniledi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ömercan Burak Karahan ile Umut Özdemir'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör Ömercan Burak Karahan ile libero Umut Özdemir'in sözleşmesini uzattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre altyapıdan A takıma yükselen 2007 doğumlu pasör Ömercan Burak Karahan ile yeniden anlaşma sağlandı.
UMUT'UN SÖZLEŞMESİ DE YENİLENDİ
Mavi-beyazlı ekip, ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi.
28 yaşındaki ve 191 cm boyundaki Umut, 2025-26 sezonunda Halkbank'a transfer olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)