Halkbank, iki oyuncu ile sözleşme yeniledi

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör Ömercan Burak Karahan ile libero Umut Özdemir'in sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre altyapıdan A takıma yükselen 2007 doğumlu pasör Ömercan Burak Karahan ile yeniden anlaşma sağlandı.

UMUT'UN SÖZLEŞMESİ DE YENİLENDİ

Mavi-beyazlı ekip, ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi.

28 yaşındaki ve 191 cm boyundaki Umut, 2025-26 sezonunda Halkbank'a transfer olmuştu.