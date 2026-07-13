Haluk Levent'in kaçış rotası ortaya çıktı

Haluk Levent, gözaltına alındıktan sonra yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.

Haluk Levent, o dönemde 3 milyar TL bağış topladı.

BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Bu bağışlara dair açıklama yapmayan ve vatandaşları da oyalayan Haluk Levent, dün çıkarılan yakalama kararından kısa bir sonra da Bursa'da gözaltına alındı.

KAÇIŞ ROTASI ÇİZDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra yeni detaylar da gündeme gelmeye başladı.

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre Levent, Almanya'ya gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na geldi.

Ancak burada yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenen Levent, rotasını İzmir'e çevirdi.

KONSERİ DE İPTAL ETTİ

Cuma günü Levent'in İstanbul Ataşehir'de yapacağı konserin bilet satışlarının iptal olmasından şüphelenen savcılığın harekete geçtiği ve bu kapsamda da Levent için yurt dışı yasağı verildiği ortaya çıktı.

İZMİR'DEN KAÇMAK İSTEDİ AMA...

Rotasını İzmir'e çeviren ve buradan deniz yoluyla kaçma planı yapan Levent, Bursa'da enselendi.

990 MİLYON TL BAHİS OYNADIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan gözaltı kararının alındığı soruşturmaya dair bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Dosyada; Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı.

AYNI ANDA DÜSSELDORF VE HANNOVER'E UÇAK BİLETİ ALDI

Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği; Almanya’ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10’a Düsseldorf’a, aynı gün akşam 21.55’e ise Hannover’e uçak bileti aldığı ortaya çıktı.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince kara yolu ile İzmir’e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent’in, buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı planladığı belirlendi.

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