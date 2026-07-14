Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önceki anları

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Haluk Levent, deprem zamanı vatandaşlardan bağış topladı.

Bu bağışların akıbeti merak edilirken Levent, detayları paylaşacağını duyurdu.

Ancak bağışlara dair herhangi bir açıklama yapamayan Levent, İstanbul'daki konserini iptal edip Almanya'ya kaçmaya çalıştı.

Yurt dışı yasağı nedeniyle Almanya'dan rotasını İzmir'e çeviren Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

YÖNELTİLEN SUÇLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

990 MİLYON LİRA BAHİS

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi.

ASİSTANINA PARA AKTARDI

Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

İFADE VERECEK

Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ ANLARI

Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler ortaya çıktı.

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