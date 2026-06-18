Haluk Levent 70 milyon liraya yakın para cezasına çarptırıldı

Yardım kuruluşlarındaki aktif çalışmaları ve Türk rock müziğindeki başarısı ile sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Haluk Levent, bu kez hakkında mahkemede alınan bir karar ile dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği 2 çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edildi.

5'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bugün, İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi 5. celsesi görülen duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

70 MİLYONA YAKIN CEZA UYGULANDI

Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Levent'in, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.

Haluk Levent yoğun bakıma alındı