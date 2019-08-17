Ham petrol üretimi temmuzda azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre 246 bin varil azalarak yaklaşık 29,6 milyon varile geriledi.

OPEC'in temmuz ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 230 bin artışla yaklaşık 98,7 milyon varile yükseldi.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 290 bin varil artarak 69,1 milyon varile çıktı.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla 246 bin varil azalışla 29,6 milyon varile indi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30 olarak belirlendi.

ÜRETİMİ EN FAZLA ARTIRAN IRAK OLDU

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Irak, Cezayir ve Kuveyt oldu.

Irak'ta günlük üretim 32 bin varil artışla 4 milyon 753 bin varile yükseldi. Cezayir'de günlük ham petrol üretimi 22 bin varil artarak 1 milyon 27 bin varile, Kuveyt'te 5 bin varil yükselişle 2 milyon 678 bin varile çıktı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ S.ARABİSTAN'DA

Temmuzda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Suudi Arabistan, İran ve Libya'da yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 134 bin varil gerileyerek 9 milyon 698 bin, İran'da 47 bin varil azalarak 2 milyon 213 bin, Libya'da ise 42 bin varil düşüşle 1 milyon 78 bin varile indi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 110 varil artışla günlük 99 milyon 920 bin varil olacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde temmuzda 16 petrol sondaj kulesi işletmeye girdi. Böylelikle toplam kule sayısı 2 bin 394 oldu. Bu kulelerden 590'ı OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.