Hamaney: ABD ve İsrail, hibrit savaşa yöneldi

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan açıklamalara göre Hamaney, İran İslam Devrimi’nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 37’nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında ABD öncülüğündeki “hegemonik sistemin” İran’a yönelik yeni bir strateji geliştirdiğini savundu.

“ASKERİ BAŞARISIZLIKTAN SONRA STRATEJİ DEĞİŞTİ”

Hamaney, ABD ve İsrail’in sahada yaşadığı kayıpların ardından doğrudan askeri yöntemler yerine daha kapsamlı ve çok katmanlı bir etki alanına yöneldiğini iddia etti.

Açıklamasında, “Savaş alanında alınan yenilgilerin ardından toplumun direncini kırmayı hedefleyen hibrit bir savaş yürütülüyor” ifadelerine yer verdi.

“TOPLUMSAL ALGIYI HEDEF ALAN YENİ YÖNTEMLER”

İran lideri, söz konusu hibrit savaşın yalnızca askeri değil, psikolojik ve toplumsal boyutlar taşıdığını belirtti. Hamaney’e göre bu strateji; toplumun farklı kesimleri arasında güvensizlik oluşturma, moral bozukluğu yayma ve siyasi birlikteliği zayıflatma üzerine kurulu.

Hamaney, dış aktörlerin medya ve çeşitli araçlar üzerinden İran toplumunu etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

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“HEGEMONİK SİSTEM VE İSRAİL VURGUSU”

Mesajında ABD öncülüğündeki küresel güç yapılanmasını “hegemonik sistem” olarak tanımlayan Hamaney, İsrail’in bu yapının bölgesel bir unsuru olduğunu savundu.

Ayrıca İsrail’in varlığını, İran’ın bağımsızlığını sınırlamaya yönelik bir yapı olarak değerlendirdiğini belirtti.

“HALK VE DEVLET ARASINDAKİ GÜVEN HEDEFTE”

Hamaney, hibrit savaşın temel amacının halk ile devlet kurumları arasındaki güven ilişkisini zayıflatmak olduğunu söyledi. Bu tür girişimlerin ulusal birlik açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

İran lideri, toplumsal dayanışma ve devlet kurumlarına güvenin korunmasının “stratejik bir zorunluluk” olduğunu ifade etti.

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ULUSAL BİRLİK VE DİRENÇ VURGUSU

Açıklamasının sonunda Hamaney, dış baskılara karşı en önemli gücün iç birlik ve toplumsal dayanışma olduğunu belirtti. İran halkına birlik çağrısı yapan Hamaney, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı dirençli olunması gerektiğini vurguladı.

İran yönetimi, son dönemde artan bölgesel gerilimler ve dış politika baskıları karşısında “ulusal bütünlüğü koruma” söylemini sıklaştırmış durumda.