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Hanife Gürdal, evlendi

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirdi.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 08:28..
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Evlenmek için katıldığı programda ünlenen Hanife Gürdal, hayaline kavuştu.

Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.  Çiftin nikahından ilk kareler de sosyal medyaya düştü.

Hanife Gürdal, İnstagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

HER ŞEY SADE

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta Hanife Gürdal'ın, oldukça sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü. Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendi Instagram sayfasının hikayeler kısmından da nikah hazırlıklarına dair kareleri paylaştı.

Hanife Gürdal, evlendi

Hanife Gürdal, evlendi

Hanife Gürdal, evlendi

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