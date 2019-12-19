Hanife Gürdal, evlendi

1 Maltepe'de otomobil bahçeye uçtu Asfalt yama kamyonunun çarptığı otomobil 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü, faciadan dönülen yerde 5 dakika önce çocuklar oyun oynuyordu.

2 Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü Tuzlaspor-Galatasaray maçında çıkan olayların görüntüleri yayınlandı. Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Muslera'ya el hareketi yaptığı, bir Galatasaray çalışanın ise Gökhan'a kafa attığı görülüyor.

3 Dolar 5.90'nın üzerinde seyrediyor Hafta başından beri yükselişte olan dolar, iki ayın en yüksek seviyesini görerek 5.93'e çıktı.

4 Kanal İstanbul'da sona doğru CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin karşı tavır aldığı Kanal İstanbul projesi için ilk kazmanın 2020 yılında vurulacağı açıklandı.

5 Düzce'de uyuşturucu tacirlerine operasyon Jandarmanın operasyonunda, uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen 3 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

6 Evi silahla tarayıp kayıplara karıştılar Bursa'da kimliği belirsiz şahıslar, bir apartmana silahla ateş açtı. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.