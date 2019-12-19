Hanife Gürdal, evlendi

Evlenmek için katıldığı programda ünlenen Hanife Gürdal, hayaline kavuştu.
Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından ilk kareler de sosyal medyaya düştü.
Hanife Gürdal, İnstagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı.
HER ŞEY SADE
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta Hanife Gürdal'ın, oldukça sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü. Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendi Instagram sayfasının hikayeler kısmından da nikah hazırlıklarına dair kareleri paylaştı.