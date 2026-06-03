Hasan Can Kaya'nın düğün tarihi belli oldu! Yarın New York’ta evleniyor

"Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya, bir süredir aşk yaşadığı reklamcı Duygu Karabaş ile geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmıştı.

Ünlü çift, İstanbul'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik için ilk adımı atmıştı.

Sınırlı katılımla düzenlenen nişan töreninde, geleneksel kız isteme törenine de yer verildi.

NEW YORK'TA NİKAH

Hürriyet'in haberine göre, kısa bir süre önce dil eğitimi için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya, burada dünyaevine girecek.

Kaya, geçtiğimiz günlerde, “Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz.” demişti.

Duygu Karabaş'ın, dijital pazarlama sektöründe çalıştığı biliniyor.