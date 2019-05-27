Haşhaş tarlaları çiçek açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) denetimi altında yetiştirilen haşhaş, ilkbaharda beyaz ve mor çiçek açıyor. Mevsim koşullarından fazlaca etkilenen, soğuk ve sıcağı sevmeyen bitki, üreticiler tarafından duruma göre en az iki kez çapalanırken, yazlık ve güzlük haşhaş olmak üzere sulama sıklığı da değişiyor.

Tıpta kullanılmasının yanı sıra sofraları da süsleyen haşhaş, kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

MAYIS AYINDA ÇİÇEK AÇIYOR

Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde haşhaş üreten çiftçi Mevlüt Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın simgesi haşhaşların her yıl mayıs ayında çiçek açtığını söyledi.

Tarlaların, Afyonspor'un da renkleri olan mor ve beyaz renklere büründüğünü belirten Tunç, "Her yıl bu dönemde afyonlar çiçek açar. Beyaz haşhaşın çiçekleri beyaz renkte, siyah haşhaşın çiçekleri de mor renkte açıyor. Çiçeğin rengine göre kapsülün içindeki ürün rengi de değişiyor. Allah’a şükür bu yıl haşhaşlarımız iyi durumda." diye konuştu.

Tunç, bu yıl 10 dönüm alana haşhaş ektiğini, iki sulama gerçekleştirdiği üründen yüksek rekolte beklediğini aktardı.