Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 22 gündür istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine başladı.

Bahçeli, önce Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde kısa bir tedavi olmuş, ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kontrolden geçmişti.

Ardından evinden istirahat eden Devlet Bahçeli, siyaset sahnesine döndü.

İLK KEZ SAKALLI

Giyimine ve tıraşına dikkat eden bir siyasetçi olarak öne çıkan Devlet Bahçeli, bugün belki de ilk kez sakallı ve uzun saçlı olarak görüldü.

Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü VİDEO