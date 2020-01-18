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Hastane acilinde kalan evsizlere kötü muamele

İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde evsiz olduğu için hastane acilinde kalan kimsesizler, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 15:51..
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İzmir'de sokakta yaşayan üç evsiz, havaların aşırı soğuk olmasından dolayı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde bulunan banklara oturarak uyudu.

Evsizleri gören görevliler, hasta yakınlarının şikayeti üzerine dışarı çıkardı.

Hastane acilinde kalan evsizlere kötü muamele VİDEO

TEPKİLER YÜKSELDİ

Dışarı çıkartılan evsizleri gören bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi. Ancak görevliler, tepkilere aldırmadı. O sırada hastanede bulunan bir kişi tarafından çekilen görüntülerin ardından hastane personeli ve güvenlik görevlilerine, sosyal medyadan tepki yağdı.

Hastane acilinde kalan evsizlere kötü muamele

Hastane acilinde kalan evsizlere kötü muamele

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