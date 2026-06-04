Hatay limanında sevkiyat sırasında denize düşen angus kaçtı

Akdeniz’e açılan önemli limanlardan biri olan İskenderun Limanı’na getirilen angusları taşıyan gemide boşaltma işlemleri devam ederken hayvanlardan biri, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü.

Denize düşen sığırın panikle yüzmeye çalıştığı anlar, liman çevresinde bulunanların dikkatini çekti. Olay kısa sürede cep telefonu kameralarına yansıdı.

DENİZDE KISA SÜRELİ KAÇIŞ GİRİŞİMİ

Denizde bir süre yüzerek uzaklaşmaya çalışan angus, liman görevlileri ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hayvan daha sonra güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da ciddi olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDA ALDI

Liman çevresinde bulunan vatandaşlar, denizde yüzen sığırı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

LİMANDA NADİR GÖRÜLEN BİR MANZARA

Uzmanlar ve çalışanlar tarafından alışılmadık olarak değerlendirilen olay, liman sevkiyatlarında nadiren karşılaşılan bir duruma sahne oldu. Yetkililer, sevkiyat süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi için kontrollerin sürdüğünü belirtti.

Hatay İskenderun Limanı’nda yaşanan bu sıra dışı olay, kısa sürede bölgenin en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.