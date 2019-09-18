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Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada çıkan orman yangınlarında, 24 nokta söndürülürken son bir noktada söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA | 18.09.2019 - 02:43..
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Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlarda 25 farklı noktadan alevler yükseldi.

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

250 İTFAİYECİ VE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangına 40’ın üzerinde arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş müdahale etti.

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

25 NOKTADA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

24 noktadaki alevler söndürülürken, alevlerin en şiddetli yükseldiği noktada da yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların gece boyu süreceğini söyledi. Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

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