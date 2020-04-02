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Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

Hatay’da 5 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.

İHA |
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Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Ceylanlı, Bektaşlı, Taş Oluk, Saylak ile Balarmudu mahallelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince giriş çıkışlar kapatıldı.

5 MAHALLEYE 14 GÜN BOYUNCA GİRİŞ ÇIKIŞ OLMAYACAK

Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek adına, sosyal izolasyon temizliği geçmelerini sağlamak amaçlı 5 mahalleyi 14 gün süre ile giriş çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Kırıkhan ilçe jandarmaya bağlık jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarak dışarıdan gelen araç ile vatandaşları uyarı yaparak girmelerinin yasak olduğunu belirtti.

Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

ŞEHİRDEN DIŞINDAN GELEN MAHALLELİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ceylanlı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Doğan, “Mahallemizde ikamet eden bir vatandaşımız çalışmak için şehir dışına gitmişti 2 gün önce, mahalleye dönen vatandaşımız koronavirüs tespit edildi. Bu yüzden mahallemiz 14 gün süreyle sosyal izolasyon çalışması nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı” dedi.

Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı

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