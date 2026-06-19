Hatay'da damat dehşeti: Ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü
Hatay'da kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı ve nişanlısının babasını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
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Hatay'ın Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan nişanlısı L.A. ve nişanlısının babası Y.A.'nın yanına gelen Ü.Ç., çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla nişanlısı ve babasını başından vurdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)