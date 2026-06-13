Hatay’da dereye düşen inek kepçeyle kurtarıldı

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Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi’nde yaşanan olayda, otladığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen inek yaralanarak bulunduğu noktada mahsur kaldı. Hayvanını kendi imkânlarıyla kurtaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DEREDE MAHSUR KALAN HAYVAN İÇİN SEFERBERLİK

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, zorlu arazi koşulları nedeniyle hayvanı bulunduğu yerden çıkarabilmek için kepçe desteği talep etti.

Ekipler, dere yatağında sıkışan ineğin güvenli şekilde çıkarılması için koordineli bir çalışma yürüttü. Yapılan planlamanın ardından kepçe yardımıyla kurtarma operasyonu başlatıldı.

KEPÇE DESTEĞİYLE GÜVENLİ KURTARMA

Bölgeye getirilen iş makinesiyle dikkatli bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yaralı hayvanı bulunduğu yerden zarar vermeden çıkarmayı başardı.

Kepçe yardımıyla kontrollü şekilde yukarı alınan inek, sağlık kontrolü için sahibine teslim edildi. Kurtarma sırasında çevredeki vatandaşlar da çalışmaları endişeyle takip etti.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonun tamamlanmasının ardından kurtarılan inek sahibine teslim edildi. Hayvanın sağlık durumuna ilişkin ilk değerlendirmelerin yapıldığı, olayda ciddi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.