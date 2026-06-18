Hatay'da göçmen kaçakçısı 2 organizatöre 401 bin TL ceza

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Hatay'da kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürerken Dörtyol ilçesinde düğmeye basıldı.

Çalışmalar neticesinde; 16 Haziran günü Dörtyol gişeleri üzerinde ve aynı tarihte Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan takipler sonucunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 24 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

2 KİŞİYE 401 BİN TL CEZA

Olaylarla ilgili olarak toplam 2 organizatör gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 401 bin TL idari para cezası uygulandı ve söz konusu araçlar trafikten menedildi.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.