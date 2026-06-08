Hatay'da korkutan iş yeri yangını

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Hatay'da korku dolu anlar...

Reyhanlı ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sebebi bilinmeyen yangında iş yeri, kısa sürede alevlere teslim oldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.